فرنسا تستدعي سفيرها في بوركينا فاسو

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استدعت فرنسا، اليوم الخميس، سفيرها من بوركينا فاسو على خلفية الإعلان عن عزمها سحب قواتها من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في غضون شهر.

وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأنه في سياق التطورات الأخيرة في بوركينا فاسو، قررت استدعاء سفيرها للتشاور حول حالة وآفاق علاقاتنا الثنائية.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنها تلقت "إخطارا رسميا من حكومة بوركينا فاسو بإنهاء اتفاق عام 2018 بشأن وجود القوات المسلحة الفرنسية في الدولة"، مبينة أنه "وفقا لشروط الاتفاق، فإن الإنهاء يدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تلقي إخطار مكتوب. سوف نحترم شروط الاتفاق بتنفيذ هذا الطلب".

وكان مسؤولو المجلس العسكري الحاكم، طلبوا رحيل السفير الفرنسي لوك هاليد، زاعمين أنه انتقد علانية الجهاز الأمني في البلاد.

ويعمل هالاد في واغادوغو منذ صيف عام 2019.