اعتقال موظف بالاستخبارات الألمانية للاشتباه في "تعاونه مع روسيا"

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قالت النيابة العامة بمدينة كارلسروه بجنوب ألمانيا، إنه تم في برلين اعتقال كارستن. ل، وهو من موظفي جهاز الاستخبارات الفيدرالية الألمانية (BND) للاشتباه في "تعاونه مع روسيا".

وأضافت النيابة، في بيان نشرته اليوم: "في عام 2022، قام المذكور بمراسلة الاستخبارات الروسية، وزودها بالمعلومات التي حصل عليها في سياق أنشطته المهنية".

ونوهت النيابة الألمانية في بيانها، بأنه تم إجراء عمليات تفتيش في مكان إقامة الموظف وفي مكتب عمله.

من جانبه أكد مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، أن الاعتقال تم بعد "الاشتباه بضلوعه في خيانة الدولة". ووفقا للمكتب، يجري الحديث عن كشف "أسرار الدولة".

وتقول صحيفة Die Welt، إن شبهة التجسس تدور في الوقت الراهن حول بعض موظفي الاستخبارات الألمانية، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ أية اعتقالات أخرى.