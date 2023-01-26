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الولايات المتحدة.. دعوات لتقييد وصول النائب "الكاذب" إلى الوثائق السرية

26
JANUARY
2023
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دعا عضوان ديمقراطيان في مجلس النواب الأمريكي، رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، إلى تقييد وصول النائب "الكاذب" جورج سانتوس إلى المعلومات السرية خلال فترة ولايته في الكونغرس.
 
وأرسل النائبان جو موريل (ديمقراطي من نيويورك) وغريغوري ميكس (ديمقراطي من نيويورك) رسالة إلى مكارثي توضح مخاوفهم "الجادة" حول ما إذا كان من "المناسب" لسانتوس الوصول إلى المعلومات السرية.
 
واعتبرت الرسالة أن "سانتوس انتهك ثقة الجمهور، وأن منحه حق الوصول غير المقيد إلى أسرار أمتنا يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على أمتنا"، مضيفة: "وضعت المزاعم العديدة المقلقة بشأن سلوكه على مدى عقود شخصيته موضع تساؤل، وتشير إلى أنه لا يمكن الوثوق بوصوله إلى معلومات سرية يمكن أن تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.. نحثكم على التحرك بسرعة لمنع جورج سانتوس من إساءة استغلال منصبه وتعريض أمتنا للخطر".
 
وقال موريل وميكس في الرسالة إن على مكارثي منع سانتوس من الوصول إلى الإحاطات السرية، والحد من وصوله إلى المعلومات السرية من خلال تكليفه لجنة الأخلاقيات.
 
وقدم الديمقراطيون في مجلس النواب شكوى إلى لجنة الأخلاقيات في وقت سابق من هذا الشهر ضد سانتوس بسبب مزاعم بأنه لم يقدم تقارير إقرارات مالية دقيقة وكاملة في الوقت المناسب.
 
وأصبح سانتوس يعرف بالنائب "الكاذب" بعد الكشف أنه كذب بشأن مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك اختراع سيرته الذاتية المهنية كممول في وول ستريت، وادعاء أنه يهودي ولديه أجداد هربوا من الهولوكوست، وأنه يدير مؤسسة خيرية لإنقاذ الحيوانات.
 
وسانتوس، الذي يواجه تحقيقات من السلطات الفيدرالية، يواجه أيضا دعوات للاستقالة من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس والعديد من الجمهوريين في ولاية نيويورك.
 
وقال سانتوس في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيستقيل إذا طلب منه ذلك الـ142 ألف شخص الذين صوتوا لصالحه.
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