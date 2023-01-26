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مسؤولون: مقتل 50 على الأقل بانفجار في نيجيريا

26
JANUARY
2023
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قال مسؤول حكومي ومتحدث باسم مربي الماشية المحليين أمس الأربعاء إن العشرات من رعاة الماشية والمارة قتلوا وأصيب عدد آخر في انفجار يشتبه في أنه نتج عن قنبلة في منطقة شمال وسط نيجيريا.
 
وقع الحادث مساء الثلاثاء بين ولايتي نصراوة وبنويه في شمال وسط نيجيريا.
 
وقال تاسيو سليمان، المتحدث باسم جمعية "ميتي الله" لمربي الماشية في نيجيريا، إن مجموعة من الرعاة المنتمين لعرقية الفولاني كانوا ينقلون ماشيتهم إلى نصراوة من بنويه، حيث صادرت السلطات الحيوانات لخرقها قوانين مكافحة الرعي، عندما هز انفجار المنطقة.
 
وأضاف "لقي ما لا يقل عن 54 شخصا مصرعهم على الفور. هناك عدد لا يحصى من المصابين"، وفقا لرويترز.
 
ولم يذكر حاكم نصراوة عبد الله صولي عدد القتلى لكنه قال للصحفيين إن انفجار قنبلة هو السبب في سقوط قتلى.
 
ولم يذكر من يعتقد أنه يقف وراء الانفجار، لكنه قال إنه يلتقي بالأجهزة الأمنية "لضمان استمرارنا في تخفيف التوتر" الذي يمكن أن ينجم عن الحادث.
 
وشمال وسط نيجيريا، المعروف أيضا باسم الحزام الأوسط، عرضة للعنف بسبب الاشتباكات بين رعاة الفولاني والمزارعين، ومعظمهم من المسيحيين، والتي غالبا ما توصف بأنها صراع عرقي وديني.
 
لكن الخبراء يقولون إن النمو السكاني وتغير المناخ أدى إلى توسع المنطقة المخصصة للزراعة، مما يترك مساحة أقل من الأراضي المتاحة للرعي المفتوح للماشية من قبل الرعاة الرحل.
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