من البحر والجو.. تحذير من هجوم ضخم!

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قال رئيس الإدارة المحلية في أوديسا الأوكرانية، الخميس، إن الروس "يستعدون لشن هجوم صاروخي ضخم" من الجو والبحر، على أوكرانيا، فيما بدأ "قطع طارئ للكهرباء" في كييف ومناطق أخرى استعدادا لهذه الغارات.

وأطلقت أوكرانيا إنذارا من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد، وحذرت السلطات في المناطق المختلفة من هجوم صاروخي محتمل.

وقالت شركة الكهرباء "دي.تي.إي.كيه"، إنها تنفذ "قطعا طارئا للطاقة الكهربائية" في العاصمة وبقية منطقة كييف، وكذلك منطقتي أوديسا ودنيبر وبتروفسك، بسبب خطر وقوع هجوم صاروخي، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

أوكرانيا تعلن تدمير 24 مسيرة روسية

من ناحية ثانية، قال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إن القوات الروسية شنت هجوما فاشلا بطائرة مسيرة على أوكرانيا، استهدف بالأساس مناطق وسط البلاد والعاصمة كييف.

وذكرت القيادة العسكرية للبلاد في تقرير صباحي إن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطت جميع الطائرات المسيرة البالغ عددها 24.

وقالت في بيان "هناك خطر كبير يتمثل في مزيد من الهجمات الجوية والصاروخية في شتى أنحاء أراضي أوكرانيا".

وقالت الإدارة الإقليمية في كييف إنه تم إسقاط 15 من أصل 24 طائرة مسيرة حول العاصمة الأوكرانية، ولم يسفر ذلك عن أضرار. كما حذرت المواطنين من احتمال وقوع مزيد من الهجمات الصاروخية خلال اليوم.

دبابات غربية إلى أوكرانيا

يأتي ذلك بعد تأكيد دول غربية، على رأسها ألمانيا والولايات المتحدة، إرسالها دبابات إلى أوكرانيا، لتعزيز قدراتها على التصدي للهجمات الروسية واستعادة الأراضي التي خسرتها.

وقالت ألمانيا إنها ستقدم الدبابات القتالية ليوبارد 2، وهي دبابات ألمانية الصنع ذات مدافع 120 مليمترا من أكثر الدبابات استخداما في الغرب. وأعلنت أنها سترسل مجموعة مبدئية من 14 دبابة.

كما قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن تستعد لإرسال العشرات من دباباتها القتالية "إم 1 أبرامز"، في عدول عن موقفها السابق. وهذه الدبابات ذات مدافع 120 مليمترا هي الأخرى.

وأعلنت الحكومة البريطانية في يناير، أنها سترسل سرية، أو 14، من دباباتها القتالية "تشالنجر 2" ذات المدافع 120 مليمترا.

وقالت وارسو إنها مستعدة لإرسال ما يصل إلى 14 دبابة "ليوبارد 2"، فيما ذكرت صحف أن الحكومة النرويجية تدرس ما إذا كانت سترسل بعض الدبابات التي تمتلكها من طراز "ليوبارد".

وبدوره، قال وزير الدفاع الفنلندي، ميكو سافولا، إن بلاده ستنضم إلى مجموعة الدول التي سترسل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، لكن المساهمة ستكون محدودة لأن هلسنكي لم تنضم بعد إلى حلف شمال الأطلسي ولا يمكنها تعريض دفاعها للخطر.

كما أكدت هولندا وإسبانيا إنهما مستعدتان لتزويد أوكرانيا بدبابات قتالية، فيما قالت الحكومة الفرنسية إنها مستعدة لإرسال دبابات لوكلير، ذات المدافع 120 مليمترا، قائلة إن جميع الخيارات مطروحة للنقاش.