خلل تقني يضرب “مايكروسوفت” ويعطل خدماتها عالمياً

وقالت الشركة إن بعض عملائها المتأثرين سابقا بدؤوا يبلغون الآن عن تعافيهم، بعدما لاحظت مشكلات في الساعات الأولى من يوم الأربعاء. وذكرت الشركة: “لقد حددنا مشكلة محتملة في الشبكات ونراجع القياس عن بعد لتحديد الخطوات التالية لتحرّي الخلل وإصلاحه”، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.

وذكر موقع “داونديتكتور”، والذي يمكن المستخدمين من تسجيل المشكلات وانقطاع الخدمة مع مواقع الويب والتطبيقات، أن المستخدمين أبلغوا بشكل متزايد عن وجود مشكلات مع منتجات “مايكروسوفت”، بما في ذلك “أوت لوك” و”تيمز”، وخدمة “أزور”، بحلول الساعة 3 صباحا بالتوقيت الشرقي (8 صباحا بتوقيت غرينتش، و11 صباحا بتوقيت موسكو).

قالت الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه بحلول الساعة 2:05 بالتوقيت الشرقي، ربما واجه العملاء “مشكلات تتعلق باتصال الشبكة، والتي تظهر على أنها وقت استجابة الشبكة أو انقضاء المهلات عند محاولة الاتصال بخدمة أزور في مناطق متعددة، بالإضافة إلى خدمات مايكروسوفت الأخرى”.