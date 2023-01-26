موسكو تعتبر تذخير “ليوبارد” باليورانيوم استخداما للقنابل النووية القذرة “بما في ذلك من عواقب”

وأردف غافريلوف: “أولاً، هدد الحلفاء برلين بالعزلة الدولية في حالة رفض نقل دبابات ليوبارد ثم لم يعلن سوى ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن” أنباء وشيكة “بشأن اتجاه “الوحش” الألماني إلى كييف، هذه هي الطريقة التي يتم بها “التضامن” عبر الأطلسي”.