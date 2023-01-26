موسكو تعتبر تذخير “ليوبارد” باليورانيوم استخداما للقنابل النووية القذرة “بما في ذلك من عواقب”

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صرح كونستانتين غافريلوف، رئيس الوفد الروسي في المحادثات في فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، بأن تسليم قذائف اليورانيوم المصنوعة في الغرب إلى كييف ستعتبره موسكو استخدامًا للقنابل النووية القذرة.
وقال غافريلوف في المنتدى التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا “نحذر الرعاة الغربيين لآلة كييف العسكرية من تشجيع الاستفزازات النووية والابتزاز”.
وشدد غافريلوف على أن الدول الغربية أجبرت ألمانيا على اتخاذ قرار بنقل المركبات المدرعة إلى أوكرانيا.
وأردف غافريلوف: “أولاً، هدد الحلفاء برلين بالعزلة الدولية في حالة رفض نقل دبابات ليوبارد ثم لم يعلن سوى ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن” أنباء وشيكة “بشأن اتجاه “الوحش” الألماني إلى كييف، هذه هي الطريقة التي يتم بها “التضامن” عبر الأطلسي”.
وأكد غافريلوف أن “الجيش الروسي سيدمر هذه المركبات القتالية كما يحدث الآن مع بقية أسلحة الناتو”.