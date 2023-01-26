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انخفاض حاد في حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي على وقع العقوبات الغربية

26
JANUARY
2023
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انخفض حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشكل كبير منذ بداية عملية موسكو الخاصة في أوكرانيا أواخر فبراير/ شباط 2022، حيث فرضت الكتلة قيودا على صادرات وواردات بعض السلع كجزء من العقوبات.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” في بيان اليوم الأربعاء: “بالنظر إلى القيم المعدلة موسميا، انخفضت الصادرات والواردات بشكل كبير إلى ما دون المستويات السابقة (للعملية العسكرية)”.
وذكر أن حصة روسيا في الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي انخفضت من 6.4% إلى 3.8% بين فبراير/ شباط 2022 وسبتمبر/ أيلول من نفس العام. وخلال نفس الفترة، انخفضت الصادرات إلى روسيا من 2.3% إلى 1.1%.
في غضون ذلك، انخفض العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع روسيا إلى 9.7 مليار يورو (10.5 مليار دولار) في سبتمبر 2022 بعد أن بلغ ذروته عند 19.6 مليار دولار في مارس/ آذار من العام الماضي.
وأظهر تحليل المكتب أن واردات الفحم انخفضت من 45% في عام 2021 إلى 13% في الربع الثالث من عام 2022، وهو أكبر انخفاض بين المنتجات المختارة الأخرى.
علاوة على ذلك، استقر الغاز الطبيعي عند نحو 18% في الربع الثالث من عام 2022، بعد انخفاضه من 36%، وانخفضت الأسمدة من 29% إلى 17%.
فيما تقلصت واردات الحديد والصلب القادمة من روسيا من 16% إلى 5%. ومع ذلك، أظهرت واردات النيكل زيادة بنسبة 1% على الرغم من كل التوترات بين الجانبين.
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