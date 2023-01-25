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رجل يطعن ركاب قطار في ألمانيا وتقارير عن مقتل شخصين

25
JANUARY
2023
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أعلنت الشرطة الألمانية الأربعاء مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد آخر في هجوم بسكين في قطار إقليمي بشمال ألمانيا، موضحة أنه تم توقيف مرتكبه المفترض.

وقال متحدث باسم شرطة فلنسبورغ إن الهجوم وقع بعد ظهر الأربعاء على قطار إقليمي بين هامبورغ ومدينة كيل في ولاية شليسفيغ هولشتاين.

وأوقف المنفّذ المفترض في محطة بروكسيدت حيث توقّف القطار الإقليمي. وذكرت الشرطة أنه لم يتم بعد تحديد الدافع وراء الهجوم.

وانتشر عدد كبير من سيارات الشرطة والإسعاف حول المحطة، بحسب صور نشرتها صحيفة "بيلد". وأعلنت شركة "دويتشه بان" المشغّلة للقطارات أنه سيتم إلغاء رحلات على بعض الخطوط الرئيسية.

والسلطات الألمانية في حالة تأهب في السنوات الأخيرة في مواجهة التهديد الجهادي، لا سيما منذ هجوم بشاحنة في برلين أسفر عن مقتل 12 شخصًا في ديسمبر 2016 وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية. وهذا الهجوم الجهادي هو الأكثر دموية على الإطلاق على الأراضي الألمانية.

 

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