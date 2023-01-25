living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يشارك في احتفال انتخابي لأول مرة منذ إعلان ترشحه

25
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
من المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في احتفال انتخابي في ولايتي نيو هامبشاير وساوث كارولينا، وذلك في أول مشاركة له بالحملة الانتخابية منذ إعلان ترشحه للرئاسة.
 
وأفاد موقع "أكسيوس" بأنه في ساوث كارولينا، يؤيد الحاكم هنري ماكماستر والسناتور ليندسي غراهام حملة ترامب الرئاسية، وسط ترجيحات بأن حاكمة الولاية السابقة والسفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هالي أن تترشح.
 
أما في نيو هامبشاير، سيلقي ترامب الخطاب الرئيسي في الاجتماع السنوي للحزب الجمهوري للولاية صباح يوم السبت.
 
وتظهر الجولة الأخيرة من الاقتراع العام أن ترامب يتقدم على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بهوامش كبيرة.
 
وهذا تحول ملحوظ عن استطلاعات الرأي التي أجريت مباشرة بعد الانتخابات النصفية، من نوفمبر إلى ديسمبر 2022، والتي في المتوسط أعطت ديسانتيس ميزة صغيرة.
 
ويعتقد الجمهوريون أن فضيحة الوثيقة السرية التي تلاحق الرئيس جو بايدن كانت هدية للرئيس السابق.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout