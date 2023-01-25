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اليابان.. شلل بحركة النقل بسبب الثلوج الكثيفة والبرد القارس

25
JANUARY
2023
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غطت الثلوج الكثيفة مساحات واسعة من اليابان، اليوم الأربعاء، وأعاقت حركة النقل وتسببت في إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعطل حركة القطارات كما لقي شخص واحد على الأقل حتفه.
 
وأدى طقس بارد على نحو غير معتاد ومنخفضات جوية قاسية إلى تساقط الثلوج وهبوب رياح قوية في جميع أنحاء البلاد بدءا من أمس الثلاثاء.
 
وتساقطت الثلوج بكثافة شديدة على نحو خاص في الجزء المطل على بحر اليابان إذ سقطت ثلوج قياسية على مدينة مانيوا بغرب اليابان وصلت، خلال 24 ساعة فقط، إلى 93 سنتيمترا.
 
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي إن شخصا لقي حتفه جراء العاصفة ويجري التأكد من أن وفاة اثنين آخرين لها صلة بالأجواء الباردة.
 
ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل أخرى.
 
وأفادت وسائل إعلام بأن شركات طيران محلية ألغت أكثر من 300 رحلة جوية وجرى تعليق خدمات القطارات السريعة أو تأجيلها في شمال اليابان، وفقا لرويترز.
 
 
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الجليد تسبب في توقف السيارات والشاحنات لمسافة نحو عشرة كيلومترات على طريق سريع بوسط اليابان.
 
وتقطعت السبل بنحو ثلاثة آلاف شخص في محطتي قطار في مدينة كيوتو الغربية بعد أن أدت الثلوج والرياح القوية إلى تعليق الخدمة أمس الثلاثاء واضطر بعض الركاب للنوم على الأرض في محطة كيوتو الرئيسية.
 
اليابان.. البلد المليء بكل ما يمكنه أبهارك
 
 
ومن المحتمل أن تكون الرياح القوية المرتبطة بالعاصفة هي السبب وراء غرق سفينة شحن مسجلة في هونغ كونغ بين غرب اليابان وجزيرة جيجو في كوريا الجنوبية في وقت مبكر اليوم الأربعاء. وتم إنقاذ 13 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 22، ولا يزال البحث مستمرا.
 
ومن المتوقع أن يستمر الطقس القاسي حتى يوم غد الخميس.
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