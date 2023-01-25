حادثة غريبة... كلب يطلق النار على صاحبه ويقتله!

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في حادثة غريبة، قتل كلب بالرصاص صياداً أميركياً كان جالساً في المقعد الأمامي لمركبة بيك - اب، إثر دوسه على بندقية موضوعة في المقاعد الخلفية، في وسط الولايات المتحدة في الأيام الماضية، وفقا للسلطات الأمنية في ولاية كنساس الأميركية.

وكان الكلب، الذي لم يكشف عن نوعه، موجوداً في مؤخر المركبة، حيث كانت توجد "معدات للصيد وبندقية"، عندما "داس على السلاح ما أدى إلى انطلاق الرصاصة"، وفق ما أوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة سامر في كنساس.

وأشارت السلطات إلى أن الضحية، وهو رجل في الثانية والثلاثين من عمره، كان جالساً بجانب مقعد السائق عندما أصيب بالرصاص .

وقد "توفي على الفور متأثراً بإصابته"، بحسب فرانس برس.

ولا يزال التحقيق متواصلا، لكن، بحسب المعلومات الأولية، فإن ما حصل مرتبط بـ"حادث صيد"، وفق ما أكد مكتب قائد الشرطة.

ولم تكشف السلطات ما إذا كان الضحية صاحب الكلب، غير أن صحيفة "إكسبرس" البريطانية قالت إن الضحية هو صاحب الكلب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عثر على الكلب نائما في المقعد الخلفي عندما وصل طاقم الإنقاذ الذي وجد أن الرجل كان قد توفي قبل وصوله.

وتنتشر الأسلحة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، خصوصاً في الولايات الريفية، حتى أن عدد الأسلحة المتداولة في البلاد يفوق عدد السكان .

وتشهد البلاد الكثير من الحوادث المأسوية، بما ينتج أحياناً عن إطلاق أطفال النار خلال اللهو بالأسلحة.