وزير الدفاع السوري: بالتعاون مع المقاومة والدعم السخي لإيران وحزب الله سنلقن إسرائيل درسا لن تنساه أبدا

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أشار وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، الى إن "بلاده وبالتعاون مع المقاومة وصمود شعبها والدعم السخي لإيران و"حزب الله" اللبناني، ستلقن إسرائيل درسا لن تنساه أبدا".

وأشاد خلال لقائه بالقائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، على هامش زيارته للعاصمة الإيرانية، طهران، بـ"مواقف الشعب الإيراني الداعمة لنظيره السوري خلال الأزمة التي مرّ بها"، معتبرا أن "دم الشهيد السوري امتزج بدم أخيه الإيراني في مقارعة عصابة داعش الإرهابية".ولفت إلى أن "المساعدات التي قدمتها إيران لحركات المقاومة بما فيها الفلسطينية وأدت إلى إلحاق الهزيمة بأعداء الأمة الإسلامية، هي حقيقة لا يمكن إنكارها أبدا".

وكان سلامي، قد جدد تأكيد "ضرورة توسيع التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وسوريا". وذكر "تضحيات القتلى الذين سقطوا أثناء فترة الحرب ضد "الإرهاب التكفيري" على أرض سوريا"، مضيفا "نحن نعتبر الأرض التي نقدم لها دماءنا بمثابة وطننا، وقد توجه شهداؤنا طوعا وشوقا صوب ساحات الدفاع عن المراقد المقدسة ليجاهدوا جنبا إلى جنب المناضلين في جبهة المقاومة داخل سوريا".