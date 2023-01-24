البنتاغون: لم نحسم أمرنا بشأن تقديم دبابات "أبرامز" لأوكرانيا

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أعلن البنتاغون أنه لا يوجد لديه ما يعلن عنه بشأن إمكانية تقديم دبابات "أبرامز" الأمريكية لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "في الوقت الراهن لا يوجد لدي أي شيء للإعلان عنه، وسنحيطكم علما بالطبع حين نحسم أمرنا".

وأضاف: "نحن كالسابق على اتصال وثيق بالأوكرانيين وشركائنا الدوليين بشأن احتياجات أوكرانيا العاجلة للمساعدات العسكرية، بما في ذلك طويلة وقصيرة الأمد".

وأكد رايدر أن الولايات المتحدة ستدرب العسكريين الأوكرانيين على استخدام دبابات "أبرامز" في حال اتخاذ القرار بتوريدها.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت بأن الإدارة الأمريكية تميل إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية، وأن الإعلان عن التوريدات قد يتم هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الأمريكيين قد أعلنوا أكثر من مرة رسميا أن هذا القرار لم يتخذ بعد