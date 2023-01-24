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عمره 3 سنوات وفاز بعضوية جمعية لا يرتادها إلا خارقو الذكاء!

24
JANUARY
2023
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فاز طفل بريطاني بعضوية جمعية "مينسا" المرموقة التي لا يدخلها سوى الأشخاص الذين يتمتعون بقدر عال من الذكاء، ليحقق بذلك نجاحاً مبهراً، سيما وأنه لا يزال بعمر الثالثة.
 
وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خبرا مفاده أن الطفل تيدي هوبس، حصل عضوية الجمعية وعمره 3 سنوات و9 أشهر، مشيرة إلى أن باستطاعته القراءة، والعد إلى 100 بـ 7 لغات؛ 6 منها أجنبية بالنسبة إليه، من بينها الماندرين والويلزية والفرنسية والإسبانية والألمانية.
 
تعلم تيدي الذكي القراءة مبكرا عندما كان في عمر عامين وأربعة أشهر، وهو يحب الرياضيات بشكل كبير.
 
وتمكن الطفل الذي يعيش بمقاطعة سومرسيت بإنجلترا، أن ينجح في الاختبار المعرفي لنيل عضوية الجمعية، بعدما حصل على 139 نقطة من أصل 160، في إنجاز أبهر والديه.
 
وصرح والدا الطفل، أنهما فوجئا بقدر الذكاء لدى تيدي، ولم يكونا ينويان أن يطلبا عضوية الجمعية المرموقة، ليكون بذلك أصغر بريطاني على الإطلاق ينال عضوية الجمعية، في حين يوجد طفل أميركي آخر حصل على العضوية وهو في عمر العامين فقط.
 
ولفت الوالدان إلى شخصية طفلهما المتفردة فهو لا يهتم كثيرا بالأشياء التي تشغل أقرانه مثل ألعاب الفيديو والتلفزيون، وأردفا أن تيدي يركز وينصت بإمعان لكل ما يقال حوله، ولديه ذاكرة قوية.
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