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هل لسارة نتنياهو الكلمة الفصل بالتعيينات السياسية؟

24
JANUARY
2023
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مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته أمام المحكمة اليوم الاثنين، للإدلاء بشهادتهما في دعوى تشهير أقامها قريب نتنياهو ومحاميه السابق ديفيد شيمرون.
 
ورُفعت الدعوى ضد ديفيد أرتزي الذي زعم أن شيمرون صاغ اتفاقية سرية بين نتنياهو وزوجته تمنح سارة نتنياهو الكلمة الأخيرة في التعيينات السياسية الرئيسية.
 
وينفي نتنياهو وزوجته وجود مثل هذا الاتفاق السري.
 
ولا ترتبط هذه القضية بمحاكمة الفساد الجارية لرئيس الوزراء.
 
ويحاكم نتنياهو بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشاوى في ثلاث قضايا فساد.
 
وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي جميع التهم، قائلاً إنه ضحية معاملة ظالمة من وسائل إعلام معادية والشرطة والادعاء العام.
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