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"تساي البطل".. قصة إنقاذ العشرات في مذبحة كاليفورنيا

24
JANUARY
2023
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بعد توالي حوادث إطلاق النار في كاليفورنيا خلال يومين متتالين، أظهرت كاميرات المراقبة شجاعة رجل تمكن من نزع سلاح المجرم الذي نفذ هجوم 22 يناير، وأنقذ بذلك حياة العشرات.
 
وتمكن براندون تساي، 26 عاما، بنزع سلاح المجرم في كاليفورنيا، بعد دقائق فقط من إطلاقه النار على 11 شخصا في احتفال بعيد رأس السنة القمرية.
 
وأظهر مقطع فيديو، عراك الأيدي الذي جمع تساي بالمسلح، وكيف تمكن الأول من السيطرة على السلاح قبل أن يودي المجرم بحياة مزيد من الضحايا.
 
وفي حديثه لشبكة "إن بي سي" نيوز، قال السيد تساي إن المهاجم دخل المكان ووجه البندقية نحوه مباشرة.
 
وأضاف: "كانت هناك لحظة تجمدت فيها بالفعل، كان لدي اعتقاد بأنني سأموت، ولكن حدث شيء مذهل، معجزة في الواقع".
 
وتابع: "فجأة راودتني الفكرة، يمكنني أن أفعل شيئا هنا يمكن أن يحمي الجميع ويحتمل أنقذ نفسي، كنت أفكر في عائلتي وأصدقائي، كيف ستكون حياتهم بدوني."
 
والتقى حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، مع تساي، الاثنين واصفا إياه بأنه "بطل حقيقي".
 
وأضاف الحاكم: "هذا الشاب الرائع الذي أخذ على عاتقه دون أي تردد، رغم لحظات الخوف، إنقاذ أرواح لا تعد ولا تحصى".
 
ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون قوله إن قوات الشرطة استدعيت إثر وقوع إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا مساء السبت.
 
وأوضحت الصحيفة أن إطلاق النار وقع بعد العاشرة مساء، السادسة صباح الأحد بتوقيت غرينتش، قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في مونتيري بارك.
 
وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة الأميركية سقوط 11 قتيل في حادث إطلاق النار.
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