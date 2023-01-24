الجزائر.. مصرع طاقم مروحية عسكرية بعد سقوطها

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تحطمت مروحية عسكرية للجيش الجزائري، مساء اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من ثلاثة عسكريين بولاية عين الدفلى 200 كم غرب العاصمة.

وأسفر الحادث، عن مقتل طاقم المروحية.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، إن مروحية عسكرية من نوع “MI-171″، تحطمت في ضواحي منطقة العطاف بولاية عين الدفلى، وذلك أثناء مهمة تدريبية، مشيرة إلى أن طاقم الطائرة المكون من 3 عسكريين لقوا حتفهم.

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لأسر ضحايا تحطم طائرة مروحية تابعة للجيش الوطني الشعبي.

وعبر الفريق الأول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عن تعازيه ومواساته لعائلة الشهداء وأقربائهم. كما أمر الفريق أول، بفتح تحقيق لتحديد أسباب و ظروف هذا الحادث.