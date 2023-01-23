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كيف تحوّلت دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى رمز للخلاف السياسي الغربي بشأن أوكرانيا؟

23
JANUARY
2023
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صحيفة "وول ستريت جورنال" تتحدّث عن الخلاف السياسي الغربي بشأن تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" الألمانية، وتوضح أسباب ذلك.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ "الخلاف بين ألمانيا وعدد من حلفائها في منظّمة حلف الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن ما إذا كان سيتم تزويد كييف بدبابات ليوبارد 2، المصنوعة في ألمانيا، يعكس الخلافات المستمرّة بين القادة الغربيين بشأن رهانات الحرب في أوكرانيا ومخاطرها".

وأضاف التقرير أنّ "الخبراء العسكريين يختلفون في مدى أهمّية دبابات ليوبارد 2 للقوات الأوكرانية، إلّا أنّ هذه الدبابات أصبحت رمزاً سياسياً بشأن ما إذا كانت أوروبا مستعدّة لدعم أوكرانيا بما يكفي لتحقيق الفوز".

ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى قلق آخر يَلُوح في الأفق، وهو "استمرار الدعم الأميركي لكييف، التي يمكن أن تستسلم للرمال المتغيرة في السياسة الداخلية للولايات المتحدة، ما لم تتمكن من تحقيق أي إنجاز في الضغط على القادة الأميركيين"، وفق الصحيفة.

وأوضحت أنّه "بينما أجاز الكونغرس حزمة تمويل ضخمة لهذا العام، فإنّ معارضة الجمهوريين لمليارات أخرى لكييف قد تعقّد إتمام مزيد من المساعدات العسكرية".

وأضافت أنّ "الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، قد تؤدي إلى تغيير في السياسة، الأمر الذي يساعد على تفسير دافع المملكة المتحدة وبولندا وغيرهما إلى تسريع المساهمة العسكرية لأوروبا".

اقرأ أيضاً: حزمة أميركية جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار
يُذكَر، في سياق الضغط لتسريع هذه المهمة، أنّ رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيسكي، أعلن، في وقتٍ سابق اليوم، طلب بلاده الإذن من ألمانيا إرسال دبابات من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

وأضاف أنّه "حتى لو لم توافق ألمانيا، فإنّ وارسو ستتخذ قراراتها بنفسها"، من دون أن يخوض في التفاصيل.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، لقناة "أل سي آي" التلفزيونية الفرنسية، الأحد، إنّ "بولندا لم تطلب موافقة برلين رسمياً على مشاركة بعض دبابات ليوبارد، ألمانية الصنع"، مؤكّدةً أنّها "لن تعارض في حال طُلب ذلك".

وذكرت صحيفة "Süddeutsche Zeitung"، قبل أيام، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنّ المستشار الألماني، أولاف شولتس، مستعد للسماح بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد - 2"، شرط أن تزود واشنطن كييف بدبابات "أبرامز".

 

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