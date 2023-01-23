مدفيديف حذر من اقتراب العالم من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن "العملية العسكرية في أوكرانيا أصبحت إجراء قسريا وردا على التحضير للعدوان من قبل الولايات المتحدة واتباعها". وحذر، من أن "العالم أصبح يقترب من تهديد اندلاع حرب عالمية ثالثة".



واضاف مدفيديف في اجتماع لمكتب المجلس الأعلى لحزبه "روسيا الموحدة": "يجب على حزبنا أن يساعد الناس في العالم على فهم أن العملية الخاصة التي يتم تنفيذها أصبحت تدبيرا قسريا، ردا على التحضير للعدوان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية واتباعها، وبسبب الوضع الحالي، من الواضح أن العالم قد اقترب من خطر الحرب العالمية الثالثة".



وأكد أن "الصراع ضد عدو خارجي أكثر أهمية من الخلافات بين الأحزاب، ويمكن لحزب "روسيا الموحدة" أن يساعد القوى الوطنية في الحوار مع الأحزاب الأجنبية".



وقال: "بالطبع، المعركة ضد عدو خارجي أكثر أهمية بالنسبة لنا الآن من الخلافات بين الأحزاب.. يمكن لروسيا الموحدة، أن يساعد القوى الوطنية الأخرى في بلدنا على بناء حوار مع الأطراف الأجنبية المقربة أيديولوجيا منهم، الآن هذا في مصلحتنا ومصلحة الوطن كله".



واقترح النظر في "خيارات التفاعل بين "روسيا الموحدة" والأحزاب البرلمانية والهياكل السياسية الأخرى بشأن قضايا العمل في الخارج"، بحسب وكالة "روسيا اليوم".