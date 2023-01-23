سويسرا: تظاهرات حاشدة في لوزان للمطالبة برفع الرواتب

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بعد ارتفاع معدل التضخم في البلاد بنسبة 5%، تظاهرة حاشدة في لوزان السويسرية تطالب برفع رواتب الموظفين.

أفاد مراسل الميادين، اليوم الإثنين، بخروج تظاهرة في مدينة لوزان السويسرية تطالب برفع رواتب الموظفين في البلاد.

وفي التفاصيل، قال مراسلنا، إن المتظاهرين يرون أن التضخم في البلاد ارتفع إلى أكثر من 5%، مضيفاً أنهم يطالبون بزيادة الرواتب بما يتناسب مع التضخم.

وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية في سويسرا ارتفعت نحو 15 %.



ونشر ناشطون سويسريون في حساباتهم في "تويتر"، صوراً ومشاهد تظهر الحشود التي شاركت في هذه التظاهرة التي حصلت في شوارع لوزان.

وذكرت ناشطة في حسابها: "تظاهرة جديدة في الوقت الحالي في لوزان من أجل المطالبة بأفضل رواتب لموظفي الخدمة العامة في النقابات التي أعلنت بالفعل عن إجراء جديد في 31 كانون الثاني/يناير".

تأتي هذه التظاهرات في وقت أعلن البنك الوطني السويسري، خسارة 132 مليار فرنك سويسري (143 مليار دولار) للسنة المالية 2022، وفقاً للبيانات الأولية.

وتمثل هذه أكبر خسارة في تاريخ البنك المركزي الممتد 116 عاماً، وتنعكس سلباً طبعاً على الأوضاع في البلاد، وتعادل ما يقرب من 18% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لسويسرا، والبالغ 744.5 مليار فرنك سويسري، بحسب شبكة "سي إن بي سي".