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تقرير: البيت الأبيض طلب تفتيش منزل بايدن بحثا عن وثائق سرية

23
JANUARY
2023
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كشفت شبكة "فوكس نيوز" أن محامي البيت الأبيض هم من طلبوا من مكتب التحقيقات الفيدرالي، تفتيش منزل الرئيس جو بايدن، في ولاية ديلاوير، حيث تم العثور على 6 وثائق جديدة مصنفة سرية.
 
تقرير: البيت الأبيض طلب تفتيش منزل بايدن بحثا عن وثائق سريةوزارة العدل الأمريكية تعثر على 6 وثائق جديدة مصنفة سرية في منزل الرئيس جو بايدن بولاية ديلاوير
وذكرت القناة أن عملية التفتيش عملية البحث التي استغرقت قرابة 12 ساعة يوم الجمعة، جاءت بناء على طلب محامي البيت الأبيض، بينما أوضح بوب باور، المحامي الشخصي لبايدن أن بعض هذه الوثائق كان من فترة ولايته كنائب للرئيس باراك أوباما.
 
وكان مسؤولو وزارة العدل قد ذكروا في وقت سابق أن عملية البحث في منزل بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير كانت "بالتراضي"، لكن لم يكن واضحا الجهة التي بادرت إلى ذلك.
 
وكانت مجموعة الوثائق يوم الجمعة هي الرابعة التي يتم العثور عليها منذ نوفمبر، والثالثة التي يتم العثور عليها داخل منزل بايدن في ويلمنجتون.
 
وقال جوزيف دي فيتزباتريك، مساعد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من إلينوي جون لاو، لشبكة فوكس نيوز: "في 20 يناير 2023، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي بحثا بالتوافق لمقر إقامة الرئيس في ويلمنجتون".
روسيا اليوم
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