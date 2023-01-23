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كوريا الجنوبية تنهي تدريبات "التنين المزدوج" السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة

23
JANUARY
2023
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أجرت قوات البحرية الكورية الجنوبية، تدريباتها الشتوية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة بعنوان "التنين المزدوج"، في المناطق الجبلية المحيطة بمحافظة "بيونغ تشانغ".
 
وشارك في التدريبات التي امتدت 18 يوما، في الفترة ما بين 2 – 20 يناير، أكثر من 160 عسكريا من وحدات الاستطلاع في مشاة البحرية، وتهدف لرفع مستوى قوات البحرية الكورية الجنوبية القتالية، في ظل ما تسميه "التهديدات العسكرية الكورية الشمالية".
 
وتضمنت التدريبات الشتوية، التي أجريت بالشراكة مع الجانب الأمريكي، وأطلق عليها مناورات "التنين المزدوج"، تدريبات لياقة بدنية مكثفة، وحمل القوارب القابلة للنفخ، بالإضافة إلى المناورات التكتيكية باستخدام المروحيات، والمناورات في الثلوج.
 
كوريا الجنوبية تنهي تدريبات 
وأفاد مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي، بأنه كان من المقرر أن يبدأ أفراد القوات مسيرة طولها 400 كيلومتر، وهم بكامل عتادهم.
 
 
روسيا اليوم
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