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بدء جلسات محاكمة جماعة "ملائكة الجحيم" بأوروبا

23
JANUARY
2023
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من المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع الأولى لمحاكمة زعيم جماعة "ملائكة الجحيم" في أوروبا، الإثنين، في مدريد.
 
ويحاكم المواطن الألماني فرانك هانيبوت إلى جانب 46 متعاونا دوليا مزعوما لإدارتهم فرع من نادي الدراجات النارية في منتجع جزيرة مايوركا الإسبانية يزعم أنه متورط في الجريمة المنظمة.
 
ويطالب الادعاء الإسباني بسجن هانيبوت 13 عاما بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، كما يطالب بتغريمه 4.5 مليون دولار (4.2 مليون يورو) في تهمة غسل الأموال.
 
يتهم أعضاء قياديون آخرون مزعومون أيضا بإدارة شبكة بغاء وتهريب المخدرات، ويواجهون عقوبة تصل إلى 38 عاما في السجن.
وفقا للائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العام، قامت جماعة "ملائكة الجحيم" بأنشطة غير قانونية في مايوركا من 2009 إلى 2013 تحت قيادة هانيبوت.
يزعم أن هانيبوت عين أعضاء قاموا بعد ذلك بارتكاب جرائم، منها الابتزاز والقوادة وحيازة أسلحة نارية غير مشروعة والسرقة في المواقع السياحية الشهيرة، كما انتقلوا إلى مجال العقارات في مايوركا وجزيرة إيبيزا القريبة.
 
لم تقتصر تحركات المتهمين على ركوب دراجات هارلي ديفيدسون النارية، فقد تم رصد أحد أتباع هانيبوت وهو يقود سيارة بنتلي بسرعة 200 كيلومتر في الساعة في منطقة السرعة فيها 120 كيلومترا في الساعة فقط، قبل أن توقفه الشرطة.
من المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أسابيع.
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