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Welt: عدد طالبي اللجوء في ألمانيا الأعلى منذ عام 2016

23
JANUARY
2023
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أشارت صحيفة Welt am Sonntag  إلى ارتفاع أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا بمقدار الثلث مقارنة بالعام الماضي وبلغ تعدادهم 226,467، وهو أعلى رقم منذ عام 2016.
 
واستندت الصحيفة في معلوماتها لوثيقة سرية من المفوضية الأوروبية بعنوان "تقرير لأوضاع الهجرة واللجوء".
 
ألمانيا، كما تلفت الصحيفة، لا تزال رائدة بين دول الاتحاد الأوروبي في عدد طلبات اللجوء. وتحتل فرنسا المركز الثاني (154,597 طلب لجوء)، تليها إسبانيا (116,952 طلب لجوء) والنمسا (108,490 طلب لجوء).
 
في حين أن الوجهات الأقل شعبية للمهاجرين هي سلوفاكيا (544 طلب لجوء) ولاتفيا (622 طلب لجوء). أما هنغاريا التي تضع قيودا على منح اللجوء، فتقتصر أعداد طالبي اللجوء على 46 طلبا فقط.
 
يقول التقرير:" تم تسجيل أكبر زيادة في النمسا، حيث زاد عدد الطلبات ثلاث مرات تقريبا مقارنة بعام 2021. وتضاعف العدد الإجمالي لطلبات اللجوء المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي تقريبا خلال العام الماضي. في 2022، تقدم 923991 شخصا بطلب الحصول على الحماية السياسية في 27 دولة عضوا، بزيادة 46.5 بالمئة عن عام 2021. ووصل ثلث المتقدمين في ألمانيا من سوريا، تليها أفغانستان (17٪) وتركيا (10٪) والعراق (6.7٪).
 
بالإضافة إلى ذلك، وفقا للصحيفة، هناك ما يقرب من 5 ملايين لاجئ من أوكرانيا تقدموا إلى الاتحاد الأوروبي بطلب الحماية المؤقتة. وفقا لتشريعات الاتحاد الأوروبي لا ينبغي للأوكرانيين التقدم بطلب للحصول على اللجوء ولكن كقاعدة يتم منحهم فورا تصاريح للعمل.
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