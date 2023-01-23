الولايات المتحدة.. النائب الجمهوري "الكاذب" يعترف

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اعترف النائب الجمهوري، جورج سانتوس، بارتداء أزياء نسائية، على الرغم من أنه نفى في وقت سابق هذا الأمر، مؤكدا أنه لم يعمل يوما كمؤد نسائي.

وسانتوس الذي انتخب نائبا عن لونغ آيلاند خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر الماضي، أصبح يعرف بالنائب "الكاذب"، بعد أن تم الكشف أنه كذب بشأن سيرته الذاتية المهنية كممول في وول ستريت، وادعاؤه أنه يهودي ولديه أجداد هربوا من الهولوكوست، وأنه يدير مؤسسة خيرية لإنقاذ الحيوانات.

وفي أول رد علني له على التقارير التي تحدثت عن أنه عمل كمؤد نسائي في الفترة التي كان يقيم فيها في البرازيل، قال سانتوس للصحفيين: "لا لم أعمل كمؤد نسائي (Drag Queen).. ارتديت زيا نسائيا في أحد المهرجانات.. كنت صغيرا وقد استمتعت يومها".

ورغم نفيه، تم الكشف عن مقطع يظهر سانتوس وهو يتباهى بأدائه كمؤد نسائي في ريو دي جانيرو. ويُظهر الفيديو سانتوس، مرتديا ثوبا أسود ونظارة شمسية، في ضاحية نيتيروي في ريو عام 2005، ويتحدث عن الأماكن التي عمل فيها كـDrag Queen.

وقال سانتوس في الفيديو: "أقدم عروضا في Jacarepagua، وCascadura ، كما قدمت عرضا في Cabaret Casanova، وقمت بعمل واحد في Le Boy".

كما ظهر في فيديوهات أخرى مرتديا زيا أحمر ويرقص إلى جانب عدد آخر من المؤديين.