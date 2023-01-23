في اليابان.. جنى العمر يذهب للحكومة

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ذكرت جريدة "أساهي" اليابانية أن حجم الميراث غير المطالب به للسنة المالية الماضية (1 أبريل 2021 وحتى 31 مارس 2022) في اليابان كان رقماً قياسيا بلغ 497 مليون دولار.

وهذا الرقم، وفقا للجريدة، يبلغ ضعف ما كان عليه قبل 10 سنوات، وستة أضعاف ما كان عليه قبل أكثر من 20 عاما، ويبلغ ارتفاع الرقم 7.8% مما كان عليه في العام الماضي.

وبقرار من المحكمة اليابانية العليا سيذهب المبلغ بأكمله إلى خزانة الدولة.

وتعزى الزيادة في مقدار الميراث بدون ورثة إلى زيادة نسبة المسنّين العازبين، وكذلك لارتفاع أسعار العقارات التي هي جزء من الميراث.