ولم يُكشف عن تفاصيل أخرى تذكر عن هذا الهجوم.

وأشارت القيادة المركزية إلى وجود "قوات شريكة"، وهو تعبير استخدمته في الماضي للإشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية، الجماعة الكردية السورية التي ساعدت الولايات المتحدة وحلفاءها في إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش".

ولم ترد القيادة المركزية حتى الآن على رسالة طلبا للمزيد من المعلومات عن الهجوم.