العثورعلى 6 وثائق سرية إضافية خلال تفتيش منزل بايدن

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عثر القضاء الأميركي هذا الاسبوع على ست وثائق سرية إضافية في منزل عائلة جو بايدن، في فصل جديد من قضية تتسبب بإحراج للرئيس الأميركي.

وذكر بوب باور المحامي الشخصي لبايدن في بيان صدر أمس أن "وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بينها ستة عناصر تتألف من وثائق عليها علامات تصنيف"، وذلك خلال عملية تفتيش الجمعة للمنزل الذي يملكه الرئيس في ويلمينغتون بولاية ديلاوير (شرق).

واوضح باور أن الوثائق المذكورة ترتبط بمرحلتين من الحياة السياسية للرئيس الديموقراطي البالغ ثمانين عاما: مسيرته الطويلة كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير والتي استمرت أكثر من ثلاثين عاما، وتوليه نيابة الرئاسة في عهد باراك أوباما بين العامين 2009 و2017.