living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مأساة مصارع عربي شاب..ابتلعه بحر كاليفورنيا وأمه تنتظر عودته

22
JANUARY
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فقدت الجالية العربية في الولايات المتحدة، بطل المصارعة العراقي حمزة السعودي، بعد أن ابتلعه البحر عند شاطئ مدينة باسيفيكا في ولاية كاليفورنيا، صباح الخميس.
 
وأعلنت السلطات في الولاية ظهر الجمعة، عن توقف البحث عن حمزة السعودي، بعد محاولات للعثور عليه طوال نهار الخميس.
 
وقال صديق المفقود، العراقي رامي الراوي، في اتصال مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن "حمزة كان يمارس هواية الغطس في المياه الباردة برفقة صديقيه، وفجأة ظهرت موجة كبيرة سحبته بعيدا عن الشاطئ".
 
وأضاف الشاب أن "والدة الفقيد ما زالت تأمل بالعثور عليه، وهي تمضي وقتها عند الشاطئ عينه على أمل عودته إليها".
 
وتابع الراوي: "حمزة من مواليد عام 2000 ويعيش مع أهله في مدينة سانتا مونيكا، وهو طالب في جامعة سان فرانسيسكو، وبطل في رياضة المصارعة في ولاية كاليفورنيا".
 
من جانبه، قال الصحفي نمير باشا المقيم في ولاية كاليفورنيا، لموقع "سكاي نيوز عربية": "الجالية العربية هنا حزينة على فقدان الشاب حمزة، الذي يعد من أبطال المصارعة في الولاية".
 
ولفت باشا إلى أن "السباحة في المياه الباردة تفيد المصارعين ويمارسونها بشكل دوري".
 
وأضاف: "حاولت السلطات في الولاية البحث عن حمزة، إلا أنها للأسف توقفت عن ذلك في اليوم التالي واعتبرته مفقودا".
 
ولفت إلى أن "والدة الشاب لا تزال جالسة قرب البحر مع مجموعة من أصدقائه العرب، الذين بدأوا بأنفسهم مهمة البحث عنه في مياه البحر".
 
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن رحلة البحث عن المفقود بدأت منذ الخميس، ويُعتقد أنه موجود في المياه القريبة من مدينة باسيفيكا.
 
وتعليقا على الحادث، قال رئيس هيئة مكافحة الحرائق في مقاطعة نورث كاونتي، جيف هانتز: "إذا كنت بالقرب من حافة المياه، فلا تدخل إلى الماء. هذه نصيحتنا للسلامة. إنها مجرد مياه غادرة، حتى معظم راكبي الأمواج المهرة يجدون صعوبة في الخروج من الماء هنا".
 
وواجه أكثر من 25 مليون شخص في ولاية كاليفورنيا خطر الفيضانات قبل أسبوع، بعد أن ضربت الولاية موجة عواصف مدمرة أسفرت عن فيضانات، بعد ارتفاع منسوب المياه في عدد من مجاري المياه في الولاية.
 
وأسفرت الفيضانات التي ضربت الولاية عن مقتل 19 شخصا على الأقل، بينما طلبت السلطات من آلاف السكان إخلاء منازلهم إلى أماكن أكثر أمنا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout