living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حفل تتويج الملك تشارلز.. بالتفاصيل

22
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن قصر بكنغهام، السبت، تفاصيل الاحتفال الذي سيقام في مايو المقبل، بتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، موضحا أنه سيتضمن فعاليات في قلعة وندسور، وحفلات في الشوارع، وعروض ضوئية.
 
وأصبح تشارلز (74 عاما) ملكا بشكل تلقائي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر الماضي. وسيقام حفل التتويج الكبير له ولزوجته كاميلا السبت، الموافق السادس من مايو.
 
ويعد هذا التتويج الحدث الرئيسي للعائلة المالكة البريطانية خلال عام 2023، لكن طغت عليه حتى الآن هذا العام مذكرات نجل الملك، الأمير هاري، التي وجه فيها اتهامات للملك وأفراد آخرين من الأسرة.
 
وقال قصر بكنغهام إن تفاصيل التتويج تشمل:
 
إجازة مصرفية إضافية للبريطانيين في الثامن من مايو، احتفالا بهذه المناسبة
مواكب تقليدية
حفل موسيقي في قلعة وندسور
أخبار ذات صلة
الأمير هاري وزوجته ميغان في حفل زفافهما سنة 2018
قبل يوم عرسه.. هاري يكشف طلبا "محرجا" من أخيه وليام
غلاف كتاب مذكرات الأمير هاري
تعاملوا مع "الشيطان".. اتهام جديد من هاري للأسرة المالكة
عروض ضوئية، من خلال إضاءة المباني الشهيرة بأشعة الليزر
عروض بطائرات مسيرة
حفلات في الشوارع
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout