الوطن السورية: مقتل لاجئ سوري بالرصاص في إزمير التركية

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الوطن السورية: قتل لاجئ سوري في مدينة إزمير غرب تركيا، وذلك بعد اختراق رصاصة نافذة غرفته واستقرارها في ظهره أثناء جلوسه أمام جهاز الكمبيوتر في منزله.

وحسب موقع «a haber» الإلكتروني التركي فإن الحادث وقع في منطقة ساريير بحي كاراباغلار في المدينة، عندما أصابت رصاصة جسد الشاب السوري محمد مخلوف (27 عاماً).



ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن الموقع التركي، أن مخلوف يعيش في الطابق العلوي من منزل مؤلف من طابقين، وتعرّض لإطلاق نار من شخص مجهول أو أشخاص في الشارع أثناء لعبه على الكمبيوتر مع أصدقائه، الذين تفاجؤوا بسقوطه على الأرض ملطّخاً بالدماء.



ومنذ بداية العام الجاري وقعت عدة حوادث مأساوية للاجئين السوريين منها ما شهدته مدينة إزمير، التي عُثر فيها بالخامس من الشهر الحالي على جثة شاب سوري مقتولاً طعناً بالسكين وسط الشارع.



من جهة ثانية، تتفاقم معاناة اللاجئين السوريين في تركيا ولاسيما العاملون منهم مع تصاعد العنصرية ضدهم وسوء معاملة أصحاب العمل.





وتبذل الحكومة السورية منذ سنوات جهوداً حثيثة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم مع توفيرها ما يلزم لعودتهم وتأكيدها على تأمين حياة كريمة لجميع مواطنيها، ولكن دولاً غربية وإقليمية تواصل عرقلة عودتهم (اللاجئين)، إذ تستخدم ملفهم ورقة للضغط على سورية وروسيا في المفاوضات السياسية.