الرئيس البرازيلي يزور الأرجنتين في أول زيارة خارجية له

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في أول زيارة رسمية له إلى الخارج، الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتوجه إلى الأرجنتين، وبعد ذلك إلى كوبا للقاء ميغيل دياز كانيل ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

يتوجه الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم غدٍ الأحد إلى الأرجنتين في أول زيارة رسمية له إلى الخارج، بعد ثلاثة أسابيع فقط من تولي منصبه وعقب أزمة كبيرة في برازيليا، عازماً على استعادة موقع البرازيل على الساحة الدولية.

وإن كانت التقاليد تقتضي بتخصيص أول زيارة لرئيس برازيلي للجار الكبير، فإن هذه الرحلة ستسمح أيضاً للولا دا سيلفا بلقاء حليف وصديق مخلص، الرئيس ألبرتو فرنانديز، إضافةً إلى نظرائه في المنطقة التي عاد التيار اليساري إلى السلطة فيها، بمناسبة مشاركته في قمة مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي.

وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، بعد فوزه على منافسه الرئيس اليميني المتطرّف المنتهية ولايته جايير بولسونارو الذي اتسمت ولايته بعزلة دولية كبيرة للبلد، أعلن لولا أنّ "البرازيل عادت".

وقال "لولا" لمحطة غلوبو التلفزيونية هذا الأسبوع، إنّ "الكل يريد التحدث إلى البرازيل"، متعهداً "إعادة بناء" علاقات بلاده مع المجتمع الدولي.

وتشكّل أميركا اللاتينية المرحلة الأولى من عملية التطبيع، قبل وصول أول زعيم أوروبي إلى برازيليا، المستشار الألماني أولاف شولتس في 30 كانون الثاني/يناير، ثم زيارة "لولا" للرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن في 10 شباط/فبراير.

ومن المقرر أن يصل "لولا" إلى بوينوس آيرس الأحد حيث يلتقي في اليوم التالي مع فرنانديز. وكان الأخير، زعيم يسار الوسط قد ذهب إلى ساو باولو مساء انتصار "لولا" ليهنئ بالفوز.

وقال نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين إنّ الأرجنتين "شريك في غاية الأهمية" بالنسبة لبلاده. وهي تحتل المرتبة الثالثة بين المستوردين مع أكثر من 15 مليار دولار العام الماضي.

وأشارت وزارة الخارجية البرازيلية إلى أن المباحثات ستتطرق إلى التجارة والعلوم والتكنولوجيا والدفاع.