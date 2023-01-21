القوات الروسية تتقدم بدونيتسك وتسيطر على مناطق في زابوريجيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الروسية سيطرت على قرية دفوريتش في محور دونيتسك، فضلا عن السيطرة على مواقع مهمة في زاباروجيه، وسط تقدم القوات على كافة المحاور.

وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية سيطرت في محور دونيتسك على قرية دفوريتش في دونيتسك،مشيرة إلى أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر وصلت إلى 50 بين قتيل وجريح.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم السبت، إنه "نتيجة لأعمال هجومية، تم تحرير خطوط ومواقع مهمة على محور زابوريجيا، وتم القضاء على أكثر من 30 مسلحًا في يوم واحد".

وأضاف بيان الوزارة: "في اتجاه زابوريجيا، ونتيجة لعمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع تشكل مكاسب ذات قيمة".

وكشف البيان عن مقتل أكثر من 30 مسلحا وتدمير مدرعتين وشاحنتي بيك أب ومدافع ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" ومدافع هاوتزر "دي-20".

وكان رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، قال إن القوات الروسية تمكنت من اختراق خط الدفاع الأول للقوات الأوكرانية في قطاعات معينة بمنطقة زابوريجيا.

وأضاف روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوريجيا، في مقابلة مع وكالة نوفوستي، أن هنالك "معارك دائرة في المنطقة مصحوبة بتقدم القوات الروسية وتحرير عدد من النقاط على طول خط المواجهة بأكمله".

وأشار روغوف إلى أن خط الدفاع الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية تم إنشاؤه بمدن غوليابوليه وكامينسكوي وأوريخوف، والمدينتان الأخيرتان تعدان المخرجين الرئيسيين إلى مدينة زابوريجيا.

وقال روغوف أيضا إن الجيش الروسي تقدم مسافة 7 كيلومترات في يوم واحد في اتجاه زابوريجيا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لديها نقص في القذائف، بما في ذلك لمدافع الهاوتزر M777.

بالإضافة إلى ما سبق، أشار بيان الدفاع الروسية إلى ما يلي:

تم تدمير مدفعي هاوتزر من طراز D-20 وD-30، ومستودع ذخيرة مدفعية تابع للقوات الأوكرانية قرب قرية فوديان بدونيتسك.

تم تدمير رادار مضاد للبطارية أميركي الصنع AN/TPQ-37 بالقرب من قرية مالينوفكا.

تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" بالقرب من قرية فلاديميروفكا في دونيتسك.

تم إسقاط مروحية من طراز "مي-8" تابعة لسلاح الجو الأوكراني قرب قرية لوزوفايا بمنطقة خاركوف.

تم اعتراض 3 قاذفات صواريخ "هيمارس" و"أواغان"، بالإضافة إلى صاروخ مضاد للرادار "هارم" في مناطق فاسيليفكا وغرزوفوي في زابوريجيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الجمعة، عن سيطرة قواتها على بلدة كليشيفكا في محور دونيتسك و"لوبكوف" في منطقة زابوريجيا، وسط مواصلة التقدم في كافة المحاور.

وتحقق القوات الروسية تقدما أيضا في منطقة دونيتسك، خصوصا بعد سيطرتها على بلدة وسوليدا، حيث أفادت مصادر روسية بأن قوات فاغنر تقترب من محاصرة مدينة باخموت شمال شرقي مقاطعة دونيتسك.

حصار باخموت

فقد قال الزعيم المحلي في دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن مقاتلي قوات "فاغنر" على وشك فرض حصار عملياتي على مدينة باخموت، مشيرا إلى أن وضع القوات الروسية في سوليدار تحسن أكثر.

وقال بوشيلين: "يمكننا القول إن الوضع بشأن أرتيموفسك (باخموت)، إن لم يكن على وشك الاكتمال، فهو قريب من فرض حصار عملياتي، الذي تسعى إليه وحدات فاغنر الموجودة هناك".

والخميس، أفاد أحد قادة مجموعة "فاغنر"، بأن القوات المتحالفة تتحرك بنجاح، والمعارك تدور بالفعل داخل مدينة باخموت نفسها.