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دعا السياسي الفرنسي عضو البرلمان الأوروبي السابق فلوريان فيليبو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا، واصفاً قرارات بروكسل في قطاع الطاقة بأنها “مجنونة وغبية”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فيليبو قوله على حسابه على تويتر: إن “دول الاتحاد الأوروبي تسقط تحت ضغط من الأميركيين في حالة هذيان تام بشأن إمداد فلاديمير زيلينسكي بأسلحة ثقيلة بشكل متزايد”، منبهاً إلى أن “واشنطن تسعى لإشعال حرب عالمية في أوروبا”.

وانتقد فيليبو مراراً الدول الغربية لإرسالها الأموال والمعدات العسكرية لأوكرانيا، مؤكداً أن هذا الأمر يطيل أمد الأزمة فيها.