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روسيا تستغني عن المنتجات الأجنبية في تطويرها الأطراف الصناعية

21
JANUARY
2023
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أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أنها تتعاون مع عدة شركات محلية في مشروع جديد لتطوير الأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال بيان صادر عن الشركة "بدأت روستيخ بالتعاون مع شركة Aluminium Metallurg Rus الروسية تنظيم إنتاج جديد للأطراف الصناعية العالية الجودة، بهدف إيجاد بديل عن مثل هذه  المنتجات التي تستوردها روسيا من دول أخرى".

وأضاف البيان إن الشركة "تخطط لإنشاء شبكة من الورشات التي تنتج الأطراف الصناعية ومنتجات تقويم العظام في جميع أنحاء روسيا، ومنتجاتنا الأولى قد تطلق ربيع العام الجاري، والمنتجات ستكون مطورة عن منتجات مصنع Metallist الذي كان أول مصنع لإنتاج الأطراف الصناعية في البلاد، وسنستثمر أكثر من مليار روبل في المشروع الجديد".

وحول الموضوع قال مكسيم فيبورنيخ، نائب المدير العام لشركة روستيخ: "المشروع هدفه إنشاء عدة ورشات لإنتاج نماذج متنوعة من الأطراف الصناعية، وسنراسل وزارة العمل في روسيا من أجل تعديل النهج الحكومي المتبع لتقديم الدعم لهذه المجالات.. هدفنا هو تأمين حياة مريحة للأشخاص الذين فقدوا اطرافهم".

روسيا اليوم
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