living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نساء عاريات في السعودية!

21
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ضبطت شرطة محافظة أبو عريش بمنطقة جازان السعودية، امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقها.

ويأتي ذلك عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة شبه عارية قيل إنه تم تصويره في شوارع العاصمة السعودية، الرياض، ومن غير الواضح إن كانت نفس السيدة التي تم القبض عليها في جازان.

ومنذ أسابيع قليلة، تم تداول فيديو آخر لسيدة عارية في أحد شوارع مدينة جدة، كانت تمسك بملابسها في يدها وتمشي بين السيارات في الشارع، في حين طلب منها رجل أمن مغادرة المكان، لكنها رفضت الانصياع لتوجيهاته وقامت بإلقاء ملابسها أمام إحدى المحلات التجارية والتوجه نحوه صارخة.

وفي وقت لاحق، أعلنت الجهات الأمنية في جدة أنها أحالت امرأة مخالفة للائحة الذوق العام تسير في أحد الشوارع، لجهة الاختصاص، مشيرة إلى أنها تعاني من حالة مرضية.

وبدأ تطبيق لائحة الذوق العام في المملكة في عام 2019، بتنسيق مشترك بين كل من وزارة الداخلية وهيئة السياحة، بعد أن وافق عليها مجلس الشورى.

وشملت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامة مالية، وتحظر لائحة الذوق العام قائمة طويلة من التصرفات والمخالفات التي قد تخدش الحياء العام أو تزعج المواطنين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout