نساء عاريات في السعودية!

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ضبطت شرطة محافظة أبو عريش بمنطقة جازان السعودية، امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقها.

ويأتي ذلك عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة شبه عارية قيل إنه تم تصويره في شوارع العاصمة السعودية، الرياض، ومن غير الواضح إن كانت نفس السيدة التي تم القبض عليها في جازان.

ومنذ أسابيع قليلة، تم تداول فيديو آخر لسيدة عارية في أحد شوارع مدينة جدة، كانت تمسك بملابسها في يدها وتمشي بين السيارات في الشارع، في حين طلب منها رجل أمن مغادرة المكان، لكنها رفضت الانصياع لتوجيهاته وقامت بإلقاء ملابسها أمام إحدى المحلات التجارية والتوجه نحوه صارخة.

وفي وقت لاحق، أعلنت الجهات الأمنية في جدة أنها أحالت امرأة مخالفة للائحة الذوق العام تسير في أحد الشوارع، لجهة الاختصاص، مشيرة إلى أنها تعاني من حالة مرضية.

وبدأ تطبيق لائحة الذوق العام في المملكة في عام 2019، بتنسيق مشترك بين كل من وزارة الداخلية وهيئة السياحة، بعد أن وافق عليها مجلس الشورى.

وشملت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامة مالية، وتحظر لائحة الذوق العام قائمة طويلة من التصرفات والمخالفات التي قد تخدش الحياء العام أو تزعج المواطنين.