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ظهور سحابة غريبة كـ"الدهان" في سماء بورصة التركية.. ما السر؟

21
JANUARY
2023
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ظهرت في سماء مدينة بورصة التركية يوم الخميس الماضي سحابة دائرية حمراء وردية خلال فترة شروق الشمس، وظهر في منتصفها حفرة كبيرة.

وتقول صحيفة الديلي ميل البريطانية إن هذا النوع من التكوين يعرف باسم "السحابة العدسية" - وهي سحابة تتشكل عندما يكون الهواء مستقرًا وتهب الرياح عبر التلال والجبال من نفس الاتجاه أو ما شابه على ارتفاعات مختلفة عبر طبقة التروبوسفير. 

واشتق اسم الغيوم العدسية من الكلمة اللاتينية "Altocumulus lenticularis" ، والتي تُترجم إلى "شبه العدسة".

 وهذه السحابة معروفة بمظهرها المنحني الذي يشبه الصحن الطائر، وعادة ما توجد على ارتفاعات تتراوح بين 6400 و 16500 قدم.

ونقلت الصحيفة عن مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا القول إن "هذه الغيوم الغريبة غير الطبيعية تشكل أحيانًا في اتجاه الريح من التلال أو الجبال".

وأضاف المكتب: "هذه السحب تشبه إلى حد كبير الشكل التقليدي للأطباق الطائرة في الخيال العلمي، ويُعتقد أن السحب العدسية الحقيقية هي إحدى التفسيرات الأكثر شيوعًا لمشاهدة الأجسام الغريبة في جميع أنحاء العالم."

"وإذا كان هناك رطوبة كافية في الهواء، فإن الحركة الصاعدة للموجة ستؤدي إلى تكثف بخار الماء، مشكلة المظهر الفريد للسحب العدسية." وفقا لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني.

وفي الشهر الماضي ، ظهرت غيوم ليلية - وهي من أندر السحب في العالم - فوق منطقة خليج سان فرانسيسكو ، بعد أيام قليلة من إطلاق صاروخ سبيس إكس.

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