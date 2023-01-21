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علّق مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، على تصريحات البيت الأبيض نيته تصنيف "فاغنر" على أنها "منظمة إجرامية" دولية، واصفا الأمريكيين بأنهم "زملاء" في هذه الحالة.

وقال بريغوجين متهكما، بحسبما نشره مكتبه الصحفي في "تيلغرام" اليوم الجمعة: "وأخيرا، أصبحت فاغنر والأمريكيين بمثابة الزملاء. ومن الآن فصاعدا، يمكن تسمية علاقتنا التعاونية بـ"تفكيك الجرائم العشائرية".

يشار إلى أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة قررت تصنيف "فاغنر" كمنظمة إجرامية عابرة للحدود وفرض عقوبات جديدة عليها الأسبوع المقبل.