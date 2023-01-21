بلينكن: هناك حديث يجري عن انقسام في التحالف الغربي بشأن أوكرانيا

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صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه من السابق لأوانه الحديث عن انقسام في التحالف الغربي الداعم لأوكرانيا.

وقال بلينكن في كلمة بجامعة شيكاغو، يوم الجمعة: "أولا، أود القول إنه من أول الأيام كنا نتلقى أنباء سابقة لأوانها عن نهاية التحالف. وهو بالعكس، لا يزال قائما ويتعزز دائما".

وأشار بلينكن إلى أنه أجرى مشاورات مع مشرعين من كلا الحزبين في الكونغرس بشأن دعم أوكرانيا. وأكد أن الحزبين يؤيدان مواصلة دعم أوكرانيا.

ويأتي ذلك على خلفية اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا "بصيغة رامشتاين" في ألمانيا، حيث تعهدت الدول الغربية بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لكييف.

وفي الوقت ذاته لم تتمكن واشنطن من الاتفاق مع ألمانيا بشأن توريد دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع لأوكرانيا، نظرا للخلافات بين واشنطن وبرلين بهذا الصدد.