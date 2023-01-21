أردوغان يعتزم إسقاط الديون عن ملايين الأتراك

وقال بولنت توران، القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو البرلمان لوكالة “بلومبيرغ” إنه من المرجح أن يعلن أردوغان مزيدا من التفاصيل “في غضون أيام قليلة”. تعقد الانتخابات بعد نحو 5 أشهر من الآن.

تواصل الحكومة التركية برامج الدعم والتحفيز لمواطنيها الذين يعانون من ضائقة مالية، حيث تحاول البلاد الخروج من واحدة من أكبر أزمات التضخم في العالم.

رفعت تركيا بالفعل الحد الأدنى للأجور لهذا العام بنسبة 55%، ووعدت بالتقاعد المبكر لأكثر من مليوني موظف، وهو قرار من المتوقع أن يكلف الحكومة نحو 13 مليار دولار، كما رفعت معاشات التقاعد وأجور موظفي الخدمة المدنية بنسبة 30% وقد تشهد زيادة مؤقتة في يوليو/ تموز.