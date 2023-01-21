زاخاروفا: التصريحات حول توريد أسلحة جديدة لأوكرانيا تزيد من مخاطر الصراع

وتابعت: “بالتوازي مع ذلك، أكد زيلينسكي، متحدثا في 18 يناير/كانون الثاني، عبر تقنية الفيديو خلال منتدى دافوس، استحالة إجراء مفاوضات مع رئيس روسيا، مشيرًا إلى شكوكه، بما في ذلك ما يتعلق بجدول أعمالهم. وفي فكرته الغامضة، فإن مفاوضات السلام لا تعني السلام على الإطلاق. و مرة أخرى يشهد ذلك على أن “حزب الحرب” المسعور الذي فقد إحساسه بالواقع، هو الذي يحدد اليوم النغمة ويحدد سياسة نظام كييف. في ظل هذه الظروف، لا يمكن الحديث عن المفاوضات مع أوكرانيا”.