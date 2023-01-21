ستولتنبرغ يكشف عن شح مخزونات أسلحة “الناتو”

في الوقت نفسه، دعا ستولتنبرغ أيضًا إلى زيادة إمدادات الأسلحة إلى كييف خوفًا من “هجمات جديدة” مفترضة من قبل روسيا.

هذا واشتكى ممثلو عدد من الدول الغربية، في وقت سابق، من نفاد مخزون الأسلحة والذخيرة، جراء تسليم كييف شحنات ضخمة من الأسلحة.

في وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس عن أمله في أنه عقب اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، سيتم اتخاذ قرارات بشأن توريد الأسلحة الثقيلة إلى كييف.

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم، إن توريد الناتو لأسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا لن يغير شيئًا جوهريًا لكن سيضيف مشاكل لكييف.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من اليوم الجمعة بأن “حزب الحرب” المسعور في كييف هو من يحدد النغمة، بعد أن فقد إحساسه بالواقع”، مضيفة أن في مثل هذه الظروف، تصبح المفاوضات مع أوكرانيا غير واردة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: “لقد لفتنا الانتباه إلى عدد من التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأوكرانيين حول موضوع المفاوضات مع روسيا. السكرتير الصحفي لرئيس أوكرانيا نيكيفوروف أشار إلى أن كييف يمكن أن تنظر بجدية بالغة في مسألة المفاوضات مع روسيا إذا كانت تستند إلى مبادئ القانون الدولي. ومن بينها ذكر تقريبا جميع نقاط “صيغة السلام” سيئة السمعة التي طرحها زيلينسكي، والتي تتضمن مطالب بمحاسبة روسيا ومعاقبتهم”.