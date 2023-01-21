living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ستولتنبرغ يكشف عن شح مخزونات أسلحة “الناتو”

21
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في اجتماع لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين العسكرية الأمريكية في ألمانيا، أنه يتعين على دول الناتو تجديد مخزونات الأسلحة والذخيرة في أسرع وقت ممكن، وسيتم طرح القضية في اجتماع لوزراء الدفاع في فبراير/ شباط.
و قالت الخدمة الصحفية لحلف شمال الأطلسي في بيان اليوم الجمعة: “قال الأمين العام إنه يجب على حلفاء الناتو تسريع إنتاج الأسلحة والذخيرة، وإعادة تجميع المخزونات بسرعة”.
في الوقت نفسه، دعا ستولتنبرغ أيضًا إلى زيادة إمدادات الأسلحة إلى كييف خوفًا من “هجمات جديدة” مفترضة من قبل روسيا.
هذا واشتكى ممثلو عدد من الدول الغربية، في وقت سابق، من نفاد مخزون الأسلحة والذخيرة، جراء تسليم كييف شحنات ضخمة من الأسلحة.
في وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس عن أمله في أنه عقب اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، سيتم اتخاذ قرارات بشأن توريد الأسلحة الثقيلة إلى كييف.
قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم، إن توريد الناتو لأسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا لن يغير شيئًا جوهريًا لكن سيضيف مشاكل لكييف.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من اليوم الجمعة بأن “حزب الحرب” المسعور في كييف هو من يحدد النغمة، بعد أن فقد إحساسه بالواقع”، مضيفة أن في مثل هذه الظروف، تصبح المفاوضات مع أوكرانيا غير واردة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: “لقد لفتنا الانتباه إلى عدد من التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأوكرانيين حول موضوع المفاوضات مع روسيا. السكرتير الصحفي لرئيس أوكرانيا نيكيفوروف أشار إلى أن كييف يمكن أن تنظر بجدية بالغة في مسألة المفاوضات مع روسيا إذا كانت تستند إلى مبادئ القانون الدولي. ومن بينها ذكر تقريبا جميع نقاط “صيغة السلام” سيئة السمعة التي طرحها زيلينسكي، والتي تتضمن مطالب بمحاسبة روسيا ومعاقبتهم”.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout