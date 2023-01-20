الصين تستأنف رحلات السفر الجماعية ابتداء من فبراير إلى 20 دولة

وقالت الوزارة في بيان لها: “اعتبارا من 6 فبراير 2023، ستستأنف وكالات السفر وشركات السفر عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد الجولات التجريبية الجماعية للخارج، وتوفير خدمات “تذاكر الطيران + الفنادق” للمواطنين الصينيين إلى البلدان المؤهلة”، وفقا لصحيفة “تشاينا ديلي” الصينية.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم جولات جماعية إلى روسيا، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وتايلاند، وإندونيسيا، وكمبوديا، وجزر المالديف، وسريلانكا، والفلبين، وماليزيا، وسنغافورة، ولاوس، وكينيا، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، والمجر، ونيوزيلندا، وفيجي، وكوبا، والأرجنتين.