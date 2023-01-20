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قمة فرنسية ألمانية الأحد

20
JANUARY
2023
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 أشارت "وكالة الأنباء الألمانية" (د ب أ)، إلى أن "من المقرر عقد اجتماع وزاري بين فرنسا وألمانيا، كان قد تم تأجيله في الخريف الماضي وسط تقارير عن فتور في العلاقات".

ويعقد الاجتماع يوم الأحد المقبل في الذكرى الـ 60 للمعاهدة التي حققت التصالح بين الجارتين المتعاديتين سابقا.

وسيجتمع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء البرلمانين في باريس لمناقشة موضوعات الاقتصاد والطاقة والدفاع والسياسة الأوروبية، وفقا لما أعلنته كل من برلين وباريس.

يشار إلى أنه كان من المقرر أصلا عقد الاجتماع في أكتوبر الماضي، ولكن تم إلغاؤه فجأة، حيث أشارت ألمانيا إلى الحاجة إلى مزيد من التنسيق بشأن القضايا الأساسية. وقالت باريس في ذلك الوقت إن الموضوعات الرئيسية للدفاع والطاقة لا تزال بحاجة إلى المناقشة.

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