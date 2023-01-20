إطلاق نار وانفجارات في أحدث أعمال عنف بالسويد

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وطنية - تم الإبلاغ اليوم "الجمعة" عن وقوع إطلاق نار وانفجار في العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث تشهد البلاد موجة جديدة من أعمال عنف عقب تصاعد جرائم السلاح الدامية العام الماضي، على ما أوردت "وكالة الأنياء الألمانية" (د ب أ).

وتم استهداف شقة في منطقة فارستا النائية بالعاصمة دون إصابة أحد لليلة الثانية على التوالى .

وقبل ذلك بساعات قليلة، انفجرت عبوة ناسفة في بئر سلم في أرستا، الواقعة أيضا في جنوب ستوكهولم. ووفقا لصحيفة "أفتونبلادت" تم العثور على بقايا قنبلة يدوية. ولم يتم الإبلاغ عن إصابة أحد في الحادث، كما لم يتم إلقاء القبض على أحد.

وتكافح السويد منذ سنوات كثيرة تفشي جرائم العصابات التي تجلت مرارا وتكرارا في عمليات إطلاق نار وتفجيرات. وشهد العام الماضي 388 حادث إطلاق نار بالدولة العضو بالاتحاد الأوروبي، ما أسفر عن مقتل 61 شخصا.

وتعاني ستوكهولم من زيادة ملحوظة في حوادث إطلاق النار والانفجارات.