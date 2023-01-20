نيبينزيا: الولايات المتحدة تتواطأ عمدا في جرائم كييف ضد المدنيين في دونباس

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صرح الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن الولايات المتحدة تتواطأ عمدا في جرائم سلطات كييف، في حربها ضد السكان المدنيين في دونباس

وأشار نيبينزيا متحدثا في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول "صيغة آريا"، بشأن موضوع قصف القوات الأوكرانية لدونباس، إلى أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو"، أصبحا عن عمد شركاء متواطئون في جرائم كييف ضد السكان المدنيين في دونباس.

وقال: "لسوء الحظ، نظرا لأن كييف تستخدم أيضا مثل هذه الأنواع من الأسلحة الغربية، والتي يتم تنسيق استخدامها وأهداف الضربات مع ممثلي الدول الغربية التي تزودهم بها، فلدينا كل الأسباب لتأكيد أن الولايات المتحدة وحلف الناتو، متواطئان عن قصد في جرائم نظام كييف ضد سكان دونباس المدنيين".

ويوم الخميس، أعلنت الأمم المتحدة، عن عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي بمبادرة من روسيا، اليوم الجمعة حول موضوع الحرب التي تشنها كييف ضد سكان دونباس منذ 2014.

ويتناول الاجتماع الذي بدأ الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك، موضوع "الحرب المنهجية لأوكرانيا ضد سكان دونباس: في عام 2014 وما بعده."

وبحسب النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، فإن الاجتماع يحضره الصحفي الإسباني إنريكي ريفويو، وخبير القانون الدولي من فرنسا أرنو ديفيل والناشطة الاجتماعية من دونيتسك، مايا بيروغوفا.

وبالإضافة إلى المتحدثين، يتحدث في الاجتماع الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، ووفقا له، خلال الاجتماع تخطط البعثة الدائمة لروسيا، للحديث عن كيفية بقاء السكان المدنيين في دونباس تحت القصف منذ عام 2014، وما الذي يسعى إليه شعب دونيتسك وكيف حققوا ذلك.

ووفقا للبعثة الروسية، التعرف على الأسباب الجذرية للصراع من خلال التحليل المباشر، هو المفتاح لفهم أسباب وأهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة.