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استطلاع: 63% من البريطانيين يعتبرون أن الأمير هاري أضر بالأمن القومي

20
JANUARY
2023
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كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "الإندبندنت" أن ثلثا البريطانيين يعتبرون أن الأمير هاري أضر بالأمن القومي عندما كشف أنه قتل 25 عنصرا من حركة "طالبان" في أفغانستان.
 
استطلاع: 63% من البريطانيين يعتبرون أن الأمير هاري أضر بالأمن القومي"طالبان" تعلق على مذكرات الأمير هاري بشأن خدمته في أفغانستان
وتعرض دوق ساسكس لانتقادات في الدوائر العسكرية لمشاركته عدد الأشخاص الذين قتلهم، في مذكراته التي صدرت مؤخرا تحت عنوان "سبير- بديل".
 
لكن هاري دافع عن نفسه قائلا إنه "كان من المهم" بالنسبة له تقديم تفاصيل عن تجاربه العسكرية، ونفى أنه كان يتباهى. لكن زملائه المحاربين قالوا إن تصريحاته "خاطئة" واتهم بتعريض العائلة المالكة للخطر.
 
وحسب الاستطلاع فإن 63% من البريطانيين يعتبرون أن هاري قد أضر بالأمن القومي، بينما اعتبر 23% فقط أن الرقم الذي كشف عنه هاري، لا يمثل أي خطر على المملكة المتحدة.
 
وقال 58% من 2064 بالغا بريطانيا شملهم الاستطلاع إن كشف هاري عن عدد أفراد طالبان الذين قتلهم في جولاته الست في أفغانستان "غير مبررة"، و82% منهم تتراوح أعمارهم بين 55 و64.
 
إلا أنه وجد دعما من الفئات العمرية الأصغر، واعتبر 52% من الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34، أن "هناك تبرير".
روسيا اليوم
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