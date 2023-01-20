النيران تلتهم آخر الأحياء الفقيرة في سيئول

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قالت سلطات الإطفاء الكورية الجنوبية إنه تم إجلاء حوالي 500 شخص من منازلهم اليوم الجمعة بسبب حريق في قرية كوريونغ، آخر الأحياء الفقيرة المتبقية في سيئول.

واندلع الحريق في الساعة 6:28 صباحا، في المربع الرابع بالقرية، الواقعة في منطقة كانغنام في سيئول، حيث تعيش نحو 666 أسرة في هذه القرية.

وقالت السلطات إنها تبذل جهودا شاملة لاحتواء الحريق، وأرسلت 140 من رجال الإطفاء.

من جانبه، دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، إلى بذل أقصى الجهود في تعبئة جميع رجال الإطفاء والمعدات المتاحة لضمان عدم وقوع إصابات.

وتقع القرية في الجزء الجنوبي من منطقة كانغنام، التي تضم أغلى العقارات في البلاد.

تم تأسيس القرية في الثمانينيات، عندما اضطر السكان الفقراء في المنطقة إلى مغادرة منازلهم أثناء تنفيذ المدينة مشاريعها التنموية.